"بالونات القمامة" الشمالية تعطّل عمليات مطار إنتشون في كوريا الجنوبية 12 مرة

عطّلت حملة كوريا الشمالية الأخيرة لإرسال بالونات محملة بالقمامة عمليات مطار "إنتشون" الدولي، البوابة الجوية الرئيسية للجنوب، في 12 مناسبة، وفق ما أعلن نائب كوري جنوبي.
ووفقًا لبيانات إدارة الطيران الإقليمية في سيئول، المقدمة إلى النائب يانغ بو-نام من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، فقد تم إغلاق مدارج المطار لمدة 265 دقيقة في 12 مناسبة بسبب البالونات المرسلة من كوريا الشمالية.
ووقعت حادثة التعطيل الأولى من الساعة 10:48 مساء إلى 11:42 مساء في يوم 1 يونيو، أي بعد 4 أيام من بدء كوريا الشمالية إرسال البالونات لأول مرة.
وحدث التعطيل الأشد في 26 يونيو، عندما تم إغلاق مدارج الطائرات في 8 مناسبات، مما أدى إلى توقف عمليات الإقلاع والهبوط لمدة 166 دقيقة.
وقال يانغ: "لم يقتصر تأثير بالونات القمامة الكورية الشمالية على سقوطها داخل مباني المكتب الرئاسي فحسب، بل كان لها تأثير واسع النطاق على عمليات مطار "إنتشون" الدولي والرحلات الجوية هناك".
وأضاف وفق "روسيا اليوم"، أنه يجب على الحكومة العمل على وقف الحلقة المفرغة المتمثلة في بالونات المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية المرسلة من الجنوب وبالونات القمامة المرسلة من الشمال.
ووفقًا لوكالة الاستخبارات الجنوبية، أرسل الشمال ما مجموعه 3.600 بالون محمل بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية هذا العام، فيما يدعي الشمال أنه معاملة بالمثل بسبب النشطاء الكوريين الجنوبيين الذين يرسلون منشورات دعائية عبر الحدود.