اتهام مسؤول في المخابرات الأميركية بتسريب وثائق سرية عن مهاجمة إسرائيل لإيران

وبدأت الوثائق المسربة في الانتشار على تطبيق تيليجرام في الشهر الماضي، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى المسؤولين الأمريكيين. وقد صرحوا سابقًا أنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر التسريب، وأنهم يبذلون جهودًا حثيثة للعثور على الشخص المسؤول عن هذا التسريب الخطير. ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن "رحمن"، الذي كان يعمل في الخارج لصالح وكالة المخابرات المركزية، كان لديه تصريح أمني سري للغاية، مما يمنحه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة ومقسمة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".