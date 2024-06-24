واشنطن تطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: "شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادماً، هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق، لا ينبغي أبداً استخدام البشر دروعاً بشرية".