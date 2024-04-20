خريطة تُثير أزمة كروية بين المغرب والجزائر.. "بركان" و"العاصمة" على صفيح ساخن!

وكشفت "هسبورت" المغربية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن مسؤولي "نهضة بركان" استجابوا لطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمغادرة المطار والتوجّه إلى فندق الإقامة، مع وعد بتوصيل معدات فريقهم الرياضية كاملة غير منقوصة، صباح السبت، قبل خوض التدريبات، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة غداً الأحد.