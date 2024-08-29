بعد محاولة اغتيال "ترامب".. الجيش الأمريكي يعلن مشاركته في حماية مرشحي الرئاسة

وفي التفاصيل، يأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر من محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، عندما فشل خلالها جهاز الخدمة السرية فشلا ذريعا في حماية الرئيس السابق، ودفعت محاولة الاغتيال رئيسة جهاز الخدمة السرية إلى الاستقالة بعد 10 أيام.