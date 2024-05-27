حرس الحدود المصري يطلق النار على جنود إسرائيليين برفح

نقلت تقارير إخبارية عن القناة 13 الإسرائيلية تأكيدها وقوع حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح.
ووفق التقارير، فقد أطلق جنود من حرس الحدود المصري النار تجاه جنود إسرائيليين في رفح دون إصابات.
وقالت القناة العبرية: إن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في المدينة الجنوبية بقطاع غزة.
ولم تنشر القناة أي تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي وصفته بغير العادي بين الجانبين.
ونددت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، بالهجوم الإسرائيلي في رفح، والذي اندلع على إثره حريق في مخيم بالمدينة الجنوبية، وأدى إلى مقتل العشرات.