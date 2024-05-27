حرس الحدود المصري يطلق النار على جنود إسرائيليين برفح

وقالت القناة العبرية: إن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في المدينة الجنوبية بقطاع غزة.