أمين التعاون الإسلامي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي

أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مباحثات اليوم، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وذلك بمقر المنظمة في جدة.