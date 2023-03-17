حذّر من عواقب التصعيد.. البرلمان العربي يدعو إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين

وشدّد البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية منذ توليها الحكم، وتوفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكرّرة والمتواصلة.