مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مخيم "نور شمس" بالضفة الغربية

وقال مسؤولون بقطاع الصحة أمس الثلاثاء إن ثمانية فلسطينيين قُتلوا، وأصيب العشرات، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قُتلا في اشتباك أمس الأول الاثنين.