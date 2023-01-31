أمريكا تفرض قيودًا على 7 كيانات إيرانية بسبب مساعدتها للجيش الروسي

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء قيودًا جديدة على الصادرات إلى 7 كيانات إيرانية، حيث أوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أنها أضافت هذه الكيانات إلى قائمة الحظر التجاري الأمريكية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة، وفقًا للعربية نت.