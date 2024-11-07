"ولاية ثانية بلا قيود".. كيف سيغير "ترامب" المشهد السياسي في أميركا؟

هذا التفويض الشعبي القوي يمنح ترامب ثقة كبيرة في تنفيذ أجندته. على الرغم من أن الديمقراطيين قد يفوزون بالسيطرة على مجلس النواب، مما قد يسبب بعض العقبات التشريعية، إلا أن ترامب يتمتع بأغلبية قوية في مجلس الشيوخ، مما يضمن له القدرة على تمرير تشريعاته وتعييناته. إن سيطرته على مجلس الشيوخ تعني أنه يمكنه تجنب العقبات التي واجهها في ولايته الأولى، مما يضمن له سلاسة أكبر في تنفيذ سياساته.