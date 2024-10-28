ضمن "التصويت المبكر".. البيت الأبيض: بايدن يُدلي الاثنين بصوته في الانتخابات الأمريكية

قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيُدلي بصوته، اليوم الاثنين، في الانتخابات الرئاسية؛ حسب ما نقلته "رويترز".
ويحق للكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قُبَيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر، في إطار ما يُعرف بـ"التصويت المبكر".
وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.
وتُظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا ومحتدمًا بين المرشحين المتنافسين، قبل ما يزيد قليلًا على أسبوع من يوم الاقتراع الفعلي. وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 38 مليون صوت في التصويت المبكر.