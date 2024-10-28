ضمن "التصويت المبكر".. البيت الأبيض: بايدن يُدلي الاثنين بصوته في الانتخابات الأمريكية

وتُظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا ومحتدمًا بين المرشحين المتنافسين، قبل ما يزيد قليلًا على أسبوع من يوم الاقتراع الفعلي. وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 38 مليون صوت في التصويت المبكر.