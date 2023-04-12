توتر مع عودة ظهور حركة انفصالية للسيخ.. قتلى بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية بالهند

أعلن الجيش الهندي مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار، فجر الأربعاء، في قاعدة عسكرية شمال الهند.
وقال الجيش إنه أُبلغ عن إطلاق النار حوالى الساعة 04:35 بالتوقيت المحلي في قاعدة باتيندا في البنجاب التي تشهد حالة توتر مع عودة ظهور حركة انفصالية للسيخ.
وأوضح الجيش الهندي في بيان أن "المنطقة ما زالت مطوقة وتُجرَى تحقيقات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البنجاب لكشف الوقائع".
وقال جي إس خورانا المسؤول الكبير في شرطة باثيندا وفق "الفرنسية": إن الحادث كما يبدو ليس هجومًا إرهابيًّا.
ويسود توتر حاليًا في ولاية البنجاب؛ حيث تطارد السلطات -دون جدوى- الداعية الانفصالي السيخي أمريتبال سينغبار منذ الشهر الماضي.
و"أمريتبال سينغ" (30 عامًا) قد اكتسب شهرة في الأشهر الأخيرة عبر مطالبته بإنشاء (خالصتان) وهي ولاية يطالب السيخ الانفصاليون بإنشائها في البنجاب، وكانت الدعوة من أجل إقامتها قد أدت إلى أعمال عنف في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تسببت في مقتل الآلاف.