توتر مع عودة ظهور حركة انفصالية للسيخ.. قتلى بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية بالهند

و"أمريتبال سينغ" (30 عامًا) قد اكتسب شهرة في الأشهر الأخيرة عبر مطالبته بإنشاء (خالصتان) وهي ولاية يطالب السيخ الانفصاليون بإنشائها في البنجاب، وكانت الدعوة من أجل إقامتها قد أدت إلى أعمال عنف في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تسببت في مقتل الآلاف.