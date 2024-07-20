إصابة 4 سوريين جراء صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب في تدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما هُجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.