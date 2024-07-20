إصابة 4 سوريين جراء صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

أصيب أربعة سوريين بشظايا صاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية مستهدفًا سيارة في سهل الخيام بجنوب لبنان.
وقال مصدر ميداني وفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك": "الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة عند منطقة سهل الخيام بجانب برج الملوك في جنوب لبنان".
وأضاف: "الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة وإصابة 4 مواطنين سوريين بشظايا الصاروخ كانوا في خيمة مجاورة للسيارة".
وأردف المصدر: "الإصابات طفيفة وتم نقل المصابين إلى المستشفى".
وأشار إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة والقذائف الفوسفورية منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا، متسببًا بنشوب حريق كبير في المنطقة، كما طال القصف المُعادي أطراف بلدة طلوسة جنوبي لبنان".
وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه وإصابة مباشرة.
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب في تدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما هُجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.