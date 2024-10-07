"الجيش الإسرائيلي": اعترضنا صاروخًا "أرض-أرض" أُطلق من اليمن

يُذكر أن الحوثيين شنوا منذ نوفمبر الفائت (أي بعد تفجُّر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023) نحو 200 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر زاعمين أنها تحمل مساعدات إلى إسرائيل، كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضًا بحجة دعم قطاع غزة، الذي يخضع لحرب إسرائيلية دامية، في حين نفَّذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردًّا على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية؛ إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس، والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.