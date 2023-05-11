"سنحمي أمننا بأنفسنا ولا لمجلس الأمن".. هل ستحل مصر مشكلتها مع أثيوبيا عسكريًا؟

وقال "شكري"، في مقابلة مع فضائية "صدى البلد" المصرية، الثلاثاء: إن التعنت الأثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكدًا أن مصر لن تلجأ إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.