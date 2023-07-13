حلّق لـ70 دقيقة.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية التابعة لكوريا الشمالية، بأن صاروخ هواسونغ- 18 الذي يُزعم أنه يعمل بالوقود الصلب وتم اختباره مرة واحدة فقط من قبل في أبريل؛ قد حلّق مسافة 1.001 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 6.648 كم قبل سقوطه في بحر الشرق المعروف أيضًا باسم بحر اليابان.