موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصفٍ جديدٍ لمحطة زابوريجيا النووية

وتحذيراً من تداعيات استمرار العمليات العسكرية قرب المحطة بما في ذلك حدوث "كارثة نووية"، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب عدم استخدام الموقع" في هذه الحرب، داعياً إلى إنشاء "محيط منزوع السلاح لضمان أمن المنطقة".