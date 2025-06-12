مصرع جميع ركاب الطائرة الهندية المنكوبة عقب إقلاعها من مطار أحمد أباد

لقي أكثر من 240 شخصًا مصرعهم، بينهم طيّاران و10 من أفراد الطاقم، في حادث تحطم طائرة ركاب هندية من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد أباد في طريقها إلى مطار غاتويك في المملكة المتحدة.