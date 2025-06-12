مصرع جميع ركاب الطائرة الهندية المنكوبة عقب إقلاعها من مطار أحمد أباد

لقي أكثر من 240 شخصًا مصرعهم، بينهم طيّاران و10 من أفراد الطاقم، في حادث تحطم طائرة ركاب هندية من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد أباد في طريقها إلى مطار غاتويك في المملكة المتحدة.
وأوضح قائد شرطة أحمد أباد، جي إس مالك، أن الطائرة سقطت قرب المطار في منطقة سكنية تُعرف باسم "ميجاني ناجار"، مشيرًا إلى وجود ضحايا على الأرض أيضًا في موقع التحطم.
وكان على متن الطائرة 169 هنديًا و53 بريطانيًا و7 برتغاليين، إضافة إلى راكب كندي، ضمن الرحلة رقم AI 171، التي تحطمت بعد خمس دقائق من إقلاعها، عند الساعة 1:38 ظهرًا بالتوقيت المحلي.