فرنسا تقرر إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها وإعادة سفيرها

وتفصيلاً، قال "ماكرون" في مقابلة تلفزيونية، الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر"، مضيفًا أن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا.