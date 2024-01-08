"البلاد كلها تحت إنذار الضربات".. روسيا تشن هجوماً صاروخياً واسعاً على أوكرانيا

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، على "تلجرام" أن العاصمة مهدَّدة بهجوم من عدة موجات من القصف بصواريخ كروز، وفي بعض المناطق بصواريخ باليستية، وفقاً لـ"رويترز".