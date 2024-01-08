"البلاد كلها تحت إنذار الضربات".. روسيا تشن هجوماً صاروخياً واسعاً على أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنّت هجوماً صاروخياً واسع النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية، اليوم (الاثنين)، وأن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، على "تلجرام" أن العاصمة مهدَّدة بهجوم من عدة موجات من القصف بصواريخ كروز، وفي بعض المناطق بصواريخ باليستية، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أنها دمرت 18 من أصل 51 صاروخاً من أنواع مختلفة أُطلقت خلال موجة من الضربات الجوية الروسية.
وأضافت أن روسيا أطلقت 32 صاروخ كروز، خلال الليل، بالإضافة إلى ثماني طائرات مسيّرة من طراز "شاهد"، وأنها أسقطت جميع "المُسيّرات".
وأشارت إلى تعرض منشآت للبنية التحتية الحيوية ومنشآت مدنية وعسكرية صناعية، للهجوم.
وعمّت الإنذارات من غارات جوية أنحاء أوكرانيا، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش).