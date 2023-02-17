إيران.. المظاهرات تتجدّد في ذكرى مرور 40 يوماً على إعدام متظاهرين

هزت الاحتجاجات إيران من جديد، بعد تباطؤ في وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، ودعا متظاهرون إلى "الإطاحة بالجمهورية الإسلامية"، حسبما سمع في تسجيلات فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة.
ونظمت مسيرات في العديد من المدن، منها طهران، بدأت مساء الخميس واستمرت خلال الليل، في إحياء لذكرى مرور 40 يوماً على إعدام اثنين من المتظاهرين الشهر الماضي.
وأظهرت تسجيلات فيديو مظاهرات ليلية في ستة مواقع على الأقل في العاصمة، وكذلك في مدن كرج وأصفهان وقزوين ورشت وأراك ومشهد وقورفيه وعزة في محافظة خوزستان وكذلك مدينة سنندج ذات الأغلبية الكردية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته منظمة حقوق الإنسان "هينغاو" ومقرها النرويج، قطع طرق في سنندج، وسمع في الفيديو هتافات "الموت لخامنئي".
فيما أظهر مقطع آخر من وسط مدينة أراك، مجموعة من الناس يسيرون على الرصيف وهم يهتفون: "حان الوقت لخلع عمامة القائد".
وأشارت وكالة رويترز، إلى مقطع فيديو نشر على الإنترنت، يقال إنه من مدينة مشهد الشيعية المقدسة في الشمال الشرقي، متظاهرين يهتفون: "أخي الشهيد، سننتقم لدماءك". وأشارت الوكالة إنه لم يتسنّ لها التحقق من صحة مقاطع الفيديو.