بعد 30 عامًا من التوقف.. روسيا تعيد تشغيل خط القمح إلى القوقاز

في خطوة تعيد إحياء ذاكرة طرق التجارة القديمة، أطلقت روسيا أول قطار مُحمّل بالقمح من ميناء "أوليانوفسك" متجهًا إلى أرمينيا، عابرًا الأراضي الجورجية والأذربيجانية، ليصل إلى ميناء "دالاريك" الأرمني، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا.