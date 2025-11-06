بعد 30 عامًا من التوقف.. روسيا تعيد تشغيل خط القمح إلى القوقاز

في خطوة تعيد إحياء ذاكرة طرق التجارة القديمة، أطلقت روسيا أول قطار مُحمّل بالقمح من ميناء "أوليانوفسك" متجهًا إلى أرمينيا، عابرًا الأراضي الجورجية والأذربيجانية، ليصل إلى ميناء "دالاريك" الأرمني، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا.
ويحمل القطار نحو 1050 طنًا من القمح، في رحلة تُعد رمزًا لعودة الروابط البرية بين روسيا ودول جنوب القوقاز، بعد أن ظلت خطوط النقل صامتة لفترة طويلة.
وتسعى موسكو من خلال هذه الخطوة إلى رسم ملامح جديدة لشبكة التجارة الإقليمية، وتنويع مسارات تصدير منتجاتها الزراعية، وتعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة القوقاز، التي تشهد تنافسًا متزايدًا على طرق النقل والممرات الحيوية.