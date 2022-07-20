عسكر مالي يطردون المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة

وأشار إلى أن "سالجادو" أعلن "من دون أي دليل أن السلطات المالية ربما أُبلغت مسبقًا بوصول 49 جنديًّا من ساحل العاج على متن رحلة مدنية إلى المطار الدولي في باماكو الأحد 10 يوليو 2022". ويأتي القرار في إطار العلاقات المتوترة بين مالي وشركائها الدوليين.