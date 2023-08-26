الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرة مُسَيّرة عند اقترابها من موسكو

وفي وقت سابق أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلًا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو؛ حسب ما قاله رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين. وكتب سوبيانين على تلغرام: "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرةً بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي".

وأضاف أنه وفقًا للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع".