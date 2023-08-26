الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرة مُسَيّرة عند اقترابها من موسكو

تزداد هجمات المسيرات الأوكرانية بشكل شبه يومي على العاصمة الروسية ومنطقة شبه جزيرة القرم، آخرها إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 42 مُسَيرة أوكرانية أمس الجمعة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إنها دمرت طائرة مُسَيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، والتي تتعرض لهجمات متكررة.
وفي وقت سابق أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلًا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو؛ حسب ما قاله رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين. وكتب سوبيانين على تلغرام: "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرةً بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي".
وأضاف أنه وفقًا للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع".