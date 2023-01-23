مسيرة فلسطينية حاشدة للتنديد بمخططات الكيان المحتل لتهجير سكان الخان الأحمر

وقال رئيس التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود في تصريح له، إن مسيرة حاشدة نظّمتها هيئة مقاومة الجدار، انطلقت اليوم على أراضي الخان الأحمر، رفضًا لمخططات الاحتلال بهدم المنطقة، التي تضم 14 تجمعًا فلسطينيًّا.