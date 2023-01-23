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مسيرة فلسطينية حاشدة للتنديد بمخططات الكيان المحتل لتهجير سكان الخان الأحمر

نظّمتها هيئة مقاومة الجدار بعد التهديد بهدم 14 تجمعًا فلسطينيًّا
مسيرة فلسطينية حاشدة للتنديد بمخططات الكيان المحتل لتهجير سكان الخان الأحمر
واس
واس

نظّم الفلسطينيون صباح اليوم، مسيرة سلمية في منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بهدمها وتهجير سكانها.

وقال رئيس التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود في تصريح له، إن مسيرة حاشدة نظّمتها هيئة مقاومة الجدار، انطلقت اليوم على أراضي الخان الأحمر، رفضًا لمخططات الاحتلال بهدم المنطقة، التي تضم 14 تجمعًا فلسطينيًّا.

وأشار "داوود" إلى أن المئات من المتضامنين وصلوا للمنطقة معلنين رفضهم لكل مخططات التهجير في الخان الأحمر؛ مؤكدين دعمهم لصمود أهلها على أرضهم.

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