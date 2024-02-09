إسرائيل تُسلِّم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط.. تعرَّف عليها

أعلنت إسرائيل ردها على خطة حماس بشأن صفقة وقف الحرب وتبادُل الأسرى إلى كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، وفق موقع "والا" الإسرائيلي.
وكشفت إسرائيل عن رفضها خطة حماس التي تتضمن 3 مراحل على مدار 135 يومًا، تنتهي بصفقة تبادُل جميع الرهائن الإسرائيليين بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين، مع إنهاء الحرب على قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
ووفقًا لما ذكره موقع "والا"، أبلغت إسرائيل الوسطاء برفضها معظم مطالب حماس، وطلبت منهم كذلك الاستعداد للمفاوضات على أساس "خطة باريس".
وفي ردها فصَّلت إسرائيل النقاط التي تعترض عليها، وهي: سحب القوات التي تُقسِّم قطاع غزة إلى جزأين، الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار في نهاية مراحل وقف القتال وأعداد الأسرى الذين تطلب حماس الإفراج عنهم في عملية التبادل.
وفي التفاصيل، أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "إسرائيل أوضحت للوسطاء أنها، خلافًا لمطلب حماس، لن توافق على انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الممر الجنوبي بمدينة غزة، الذي يُقسِّم القطاع إلى جزأين في وقت مبكر من المرحلة الأولى".
ومع ذلك، هناك "استعداد إسرائيلي لدراسة انسحاب قوات الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة".
وقالت إسرائيل للوسطاء إنها تُعارض طلب حماس إضافة عبارة "بشكل دائم" إلى البند الذي ينص على إجراء مفاوضات غير مباشرة، بشأن العودة إلى السلام في المرحلة الأولى من الصفقة؛ ويعود السبب في ذلك إلى "رفض إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن"، وفق المسؤول.
وأوضحت إسرائيل للوسطاء أنها غير مستعدة في إطار المفاوضات حول صفقة الرهائن لمناقشة ما سمته حماس في خطتها "رفع الحصار" عن غزة، وأكدت للوسطاء أن "مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي قدمته حماس في جوابها غير معقول".
واعتبرت أيضًا أن القائمة الطويلة من المطالب المرفقة في رد حماس، مثل الالتزامات المتعلقة بالمسجد الأقصى، أو أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "غير مقبولة، ولا علاقة لها بالموضوع".