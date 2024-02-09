إسرائيل تُسلِّم ردها على خطة حماس لوقف الحرب وترفض 3 نقاط.. تعرَّف عليها

وفي التفاصيل، أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "إسرائيل أوضحت للوسطاء أنها، خلافًا لمطلب حماس، لن توافق على انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الممر الجنوبي بمدينة غزة، الذي يُقسِّم القطاع إلى جزأين في وقت مبكر من المرحلة الأولى".