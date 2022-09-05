كندا.. مقتل 10 أشخاص بحوادث طعن في إقليم ساسكاتشوان

أعلنت الشرطة الكندية مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بحوادث طعن في مقاطعة ساسكاتشوان غرب كندا.
وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية روندا بلاكمور؛ في مؤتمر صحفي: "نبحث في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة، وقد يكون هناك مزيدٌ من الجرحى الذين نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة".
وحذّرت الشرطة السكان من الاقتراب من الأشخاص المشبوه فيهم أو استضافة الجائلين، داعية إلى الإبلاغ عن الأشخاص المشبوه فيهم، مضيفة أن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وأن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.