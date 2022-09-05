كندا.. مقتل 10 أشخاص بحوادث طعن في إقليم ساسكاتشوان

وحذّرت الشرطة السكان من الاقتراب من الأشخاص المشبوه فيهم أو استضافة الجائلين، داعية إلى الإبلاغ عن الأشخاص المشبوه فيهم، مضيفة أن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وأن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.