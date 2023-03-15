رئيس البعثة الأممية في السودان: تلقيت "تهديدات بالقتل"

وأوضح بيرتس؛ في لقاء تلفزيوني محلي، أنَّه تلقَّى هذه التهديدات عبر الإنترنت، لكنَّه أكّد أنَّه مطمئن لوجوده في السودان، قائلاً: «أنا مرتاح في هذا البلد، ومَن هدّدوني بالقتل لا يعبّرون عن ثقافة السودانيين أو الدين الإسلامي».