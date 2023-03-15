رئيس البعثة الأممية في السودان: تلقيت "تهديدات بالقتل"

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس؛ أنَّه تلقَّى تهديدات بالقتل من متطرفين لم يُسمّهم.
وأوضح بيرتس؛ في لقاء تلفزيوني محلي، أنَّه تلقَّى هذه التهديدات عبر الإنترنت، لكنَّه أكّد أنَّه مطمئن لوجوده في السودان، قائلاً: «أنا مرتاح في هذا البلد، ومَن هدّدوني بالقتل لا يعبّرون عن ثقافة السودانيين أو الدين الإسلامي».
وفي سياق متصل أعلنت «الآلية الدولية الثلاثية»، التي تتكوَّن من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)، أنَّها ستدعم العملية السياسية الجارية في السودان بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.