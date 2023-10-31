بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجًا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات بين البلدين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".