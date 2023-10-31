بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا مساء الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وتفصيلاً، اتهمت الخارجية البوليفية إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"، حسبما ذكرت "رويترز".
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجًا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات بين البلدين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي السابع عشر من أكتوبر طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو، تناول فيها الحرب بين إسرائيل و"حماس".
ووصف ليفا على حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان ردًّا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".
وكان الرئيس الكولومبي قد شبه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.