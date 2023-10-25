الرئيس الفرنسي يعلن إرسال سفينة عسكرية لدعم مستشفيات غزة

وقال: "إن كلّ الأرواح البشرية متساوية، وكل الضحايا يستحقّون تعاطفنا والتزامنا الدائم بالعمل على سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"؛ وذلك بعدما اتهم العديدُ من القادة العرب الدولَ الغربية بأنها تعتبر أن حياة الفلسطينيين أقلَّ أهمية من حياة الإسرائيليين في مقاربتها للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.