الرئيس الفرنسي يعلن إرسال سفينة عسكرية لدعم مستشفيات غزة

أعلن الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الأربعاء"، إرسالَ سفينة عسكرية فرنسية لدعم مستشفيات غزة.
وشدّد "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، على ضرورة إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال: "إن كلّ الأرواح البشرية متساوية، وكل الضحايا يستحقّون تعاطفنا والتزامنا الدائم بالعمل على سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"؛ وذلك بعدما اتهم العديدُ من القادة العرب الدولَ الغربية بأنها تعتبر أن حياة الفلسطينيين أقلَّ أهمية من حياة الإسرائيليين في مقاربتها للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف "ماكرون": إن "فرنسا لا تمارس سياسة الكيل بمكيالين، والقانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا تتبنّى قيمًا إنسانية عالمية".