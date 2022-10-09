تعهُّد أمريكي باستمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد انفجار جسر القرم

رفض البيت الأبيض اليوم الأحد التعليق على انفجار جسر كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، غير أنه تعهد في الوقت ذاته باستمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "ليس لدينا أي شيء لنضيفه إلى التقارير حول الانفجار على الجسر، وليس لدي أي شيء لأساهم به هذا الصباح"، وفقًا لـ"رويترز".
وقوبل الانفجار الذي وقع أمس على الجسر الممتد فوق مضيق كيرتش بالاستحسان من المسؤولين الأوكرانيين، دون أن يعلنوا المسؤولية عنه، كما أن روسيا لم توجِّه اتهامًا لأحد.