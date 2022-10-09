تعهُّد أمريكي باستمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد انفجار جسر القرم

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "ليس لدينا أي شيء لنضيفه إلى التقارير حول الانفجار على الجسر، وليس لدي أي شيء لأساهم به هذا الصباح"، وفقًا لـ"رويترز".