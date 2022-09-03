تركوه فريسة لـ"الجرثومة.. استشهاد فلسطيني داخل سجون إسرائيل

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت موسى هارون أبو محاميد "40 عامًا" من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم على خلفية دخوله إلى القدس المحتلة للعمل دون تصريح، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا؛ حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات وتوفي صباح اليوم، عادًّا ما تعرض له المعتقل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد.