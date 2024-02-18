إسرائيل تُقيد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بحسب ما أفادت "القناة 13" الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن القرار اتخذ في ختام نقاش قاده "نتنياهو" ووسط تحذيرات من جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، من عواقب هذه الخطوة.
وأضافت أن حكومة "نتنياهو" ناقشت خلال الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها أجهزة الأمن الإسرائيلية، خلال شهر رمضان، ووضع معايير لدخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.