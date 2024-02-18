إسرائيل تُقيد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بحسب ما أفادت "القناة 13" الإسرائيلية.