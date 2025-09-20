"تدمير منهجي للبنية التحتية السكنية".. تحذيرات أممية من ممارسة إسرائيل للتطهير العرقي في غزة

وبرج المشطحة، الذي كان ملاذًا للطبقة المهنية والطلاب، تحول إلى ركام بعد تحذير إسرائيلي بالإخلاء خلال دقائق، والعشرات من العائلات النازحة، التي لجأت إلى الخيام حول البرج، واجهت مصيرًا مماثلًا. فتدمير حوالي 80% من مباني غزة، بما في ذلك 213 مستشفى و1029 مدرسة، يُفاقم الأزمة الإنسانية، مع تحذيرات من تفاقم الاكتظاظ في جنوب القطاع.