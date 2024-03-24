نيجيريا.. إطلاق سراح أكثر من 250 تلميذًا كانوا في قبضة مسلحين

تم الإفراج عن أكثر من 250 تلميذًا، خطفهم مسلحون مطلع مارس الجاري في مدرسة في شمال غرب نيجيريا، على ما أعلن الأحد حاكم ولاية كادونا أوبا ساني. وتشهد نيجيريا عمليات خطف على نطاق واسع وغالبًا ما يفرج عن المخطوفين بعد مفاوضات مع السلطات.