بعد حادث "الحجارة".. "أردوغان" يتهم المعارضة بإثارة الفوضى واستفزاز المواطنين

ونظم إمام أوغلو مسيرة أخرى الاثنين في مدينة قونية بوسط البلاد، وهي معقل آخر لحزب العدالة والتنمية، قال: "يمكنهم رشقنا بالحجارة لكننا سنرد بالورود"، مشيراً إلى أن "المحرضون سيتعلمون الدرس من الأمة عن طريق صندوق الاقتراع أولاً، ثم سيحاكمون في محاكم مستقلة على أخطائهم".