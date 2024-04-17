"ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. "الأونروا" تتهم إسرائيل بإساءة معاملة موظفيها أثناء اعتقالهم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" أن بعض موظفيها، وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة، تعرضوا لسوء المعاملة، ولاسيما الضرب المبرح، والإجبار على التعري، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.
وأوضحت "الأونروا" أن الموظفين الذين احتُجزوا في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية جرى احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للظروف نفسها من سوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين.
وأضافت بأن الموظفين أفادوا بتعرُّضهم للضرب والمعاملة الشبيهة بالإيهام بالغرق، والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء، وأُجبروا على التعري، من بين أشكال أخرى من سوء المعاملة.