"ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. "الأونروا" تتهم إسرائيل بإساءة معاملة موظفيها أثناء اعتقالهم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" أن بعض موظفيها، وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة، تعرضوا لسوء المعاملة، ولاسيما الضرب المبرح، والإجبار على التعري، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.