كينيا.. انهيار سد يودي بحياة أكثر من 40 شخصًا

قُتل أكثر من 40 شخصًا على الأقل غرقاً بعد انهيار سد غرب كينيا اليوم (الاثنين).
وأوضح مسؤول الشرطة ستيفن كيروي، أن الحادث وقع بعد انهيار سد كيجابي القديم، الواقع في منطقة ماي ماهيو بمنطقة الوادي المتصدع العظيم المعرضة للفيضانات المفاجئة، وتسرب المياه في اتجاه مجرى النهر.
وأضاف أن مياه الفيضانات اجتاحت المنازل وقطعت طريقًا رئيسيًا، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
ويلقي المواطنون باللوم على المسؤولين الحكوميين في الإهمال، ويعتبرون أن أخذ الضرائب دون تقديم خدمات هي بمثابة اختلاس.
ويستمر عدد القتلى في الارتفاع بسبب الفيضانات بالبلاد بعيد انقلاب قارب أمس يحمل عشرات الأشخاص بعد فيضان نهر تانا على ضفافه.