كينيا.. انهيار سد يودي بحياة أكثر من 40 شخصًا

وأوضح مسؤول الشرطة ستيفن كيروي، أن الحادث وقع بعد انهيار سد كيجابي القديم، الواقع في منطقة ماي ماهيو بمنطقة الوادي المتصدع العظيم المعرضة للفيضانات المفاجئة، وتسرب المياه في اتجاه مجرى النهر.