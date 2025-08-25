في أحدث حصيلة.. 92 قتيلاً بينهم 6 صحفيين بغارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الاثنين، إلى 92 شخصاً بينهم 6 صحفيين، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم ذاته، وفق ما أفاد به مراسل RT نقلاً عن مصادر طبية.
وأعلنت المصادر أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 62,744 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 158,259 مصاباً، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض وسط صعوبات تواجه فرق الإسعاف والدفاع المدني.
كما أوضحت أن حصيلة الضحايا منذ 18 مارس الماضي عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 10,900 قتيل و46,218 مصاباً. وخلال الساعات الماضية، قُتل 28 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، لترتفع حصيلة "ضحايا لقمة العيش" إلى 2,123 قتيلاً و15,615 مصاباً.
إلى ذلك، سجّلت المستشفيات 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة، من ضمنهم 117 طفلاً.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة بوتيرة متصاعدة، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتضييق الخناق على مدينة غزة ومحيطها، في وقت ذكرت فيه تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإطالة أمد العمليات العسكرية لأشهر مقبلة تحت مسمى "حسم الحرب".