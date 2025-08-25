في أحدث حصيلة.. 92 قتيلاً بينهم 6 صحفيين بغارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الاثنين، إلى 92 شخصاً بينهم 6 صحفيين، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم ذاته، وفق ما أفاد به مراسل RT نقلاً عن مصادر طبية.