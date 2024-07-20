بعد استهداف تل أبيب.. قصف إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، ميناء الحديدة اليمني، رداً على إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيّرة بدون طيار تجاه مدينة تل أبيب.
واستهدفت الغارة الإسرائيلية، ميناء الحديدة في رد على استهداف الحوثي لتل أبيب، بحسب ما قال مسؤول أمريكي.
وقالت وسائل إعلام حوثية إن "قوات أميركية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة، وإن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة"، بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الغارات على الحديدة استهدفت منشآت نفطية، في حين أشارت مصادر إلى أن الضربة على الحديدة مشتركة بين أميركا وبريطانيا وإسرائيل.
وبحسب قناة "العربية الحدث" فإن "12 طائرة إسرائيلية بينها F35 استهدفت ميناء الحديدة".