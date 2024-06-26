"تحول كبير".. مصادر: "بايدن" قد يسمح بنشر المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا

ونتيجة لذلك، كان لا بد من نقل المعدات العسكرية الأمريكية التي تعرضت لأضرار جسيمة في المعارك إلى خارج البلاد لإصلاحها في بولندا أو رومانيا أو غيرها من دول الناتو، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلًا. كما أن القوات الأمريكية متاحة أيضًا لمساعدة الأوكرانيين في أعمال الصيانة واللوجستيات الروتينية، ولكن عن بعد فقط عبر مكالمات الفيديو أو الهاتف الأمن - وهو ترتيب له قيود متأصلة، حيث لا يمكن للقوات والمقاولين الأمريكيين العمل مباشرة على هذه الأنظمة.