"يوم مشمس تحوّل لكابوس".. هل تفتح محاولة اغتيال "ترامب" فصلاً مخيفاً في السياسة الأمريكية؟

هزت محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الأمة الأميركية، التي كانت بالفعل منفصلة بشكل عميق خلال إحدى أكثر الفترات توتراً في تاريخها الحديث، وقد تفتح المحاولة فصلاً جديداً مخيفاً ومظلماً في قصة أمريكا عن العنف السياسي، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
فبينما كان المرشح الجمهوري المفترض على المسرح، مع مؤيديه كالعادة خلفه في المدرجات يحملون الملصقات ويرتدون ملابس "لنجعل أميركا عظيمة"، دوّت الطلقات النارية، فارتعد، ثم أمسك جانب وجهه، واختفى خلف منبره، وبدأ الناس في الصراخ، وبدأت الطبيعة السريالية لما كان يحدث في الفجر.
وأصبحت صورة "أسوشيتد برس" لـ"ترامب" متحدياً، لكنه على قيد الحياة - مع الدم على أذنه وخده، ويتم إخراجه من المسرح على عجل من قبل عملاء الخدمة السرية، ورفع قبضته مع علم أمريكي في الخلفية - أيقونية على الفور، وستحدد الصورة عصرًا سياسيًا متوترًا، وأيًا كانت العواقب السياسية غير المعروفة حتى الآن لعصر يوم مشمس تحول إلى كابوس، فقد أيقظ صوت البوب، بوب، الطلقات النارية، ومنظر زعيم سياسي يسقط على الأرض - مع عملاء الخدمة السرية يهرعون لرمي أنفسهم فوقه لحمايته - صدمات تاريخية خطيرة.
ورغم أن "ترامب" لا يشغل منصب الرئيس حاليًا، فإن إصابته تؤكد التهديد الدائم الذي يخيم دائمًا على المكتب، وعلى أولئك الذين يتنافسون عليه - وخاصة أولئك الذين يطالبون به، الرئيس جو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون - وقد قُتل أربعة من أسلافه أثناء وجودهم في منصبه، وكان آخرهم جون ف. كينيدي في عام 1963. وحقيقة أن "ترامب" تعرض للهجوم تنهي فترة 40 عامًا افترض فيها الكثيرون أن خبرة الخدمة السرية، قد قللت بشكل كبير من احتمالية حدوث مثل هذه الفظائع - وستلقي بظلالها لسنوات.
وأثار استهداف "ترامب" خلال حملة رئاسية مقارنات باغتيال المرشح الديمقراطي روبرت كينيدي في عام 1968، وهو عام غارقة في الدماء شهد أيضًا مقتل زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن والعنف في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، الذي سيستضيف نفس الحدث هذا العام، لكن العنف السياسي لم يتوقف منذ ذلك الحين، في عام 2011، أصيبت النائبة غابرييل جيفوردز، وهي ديمقراطية من أريزونا، بتلف في الدماغ بعد أن أصيبت برصاصة في الرأس في حدث قُتل فيه ستة أشخاص. وفي عام 2017، فتح مسلح النار على ممارسة لعبة البيسبول في الكونغرس الجمهوري، مما أدى إلى إصابة ستيف سكاليس، الذي كان آنذاك رئيس الأغلبية في مجلس النواب، وثلاثة آخرين. لا يزال البلد يعالج أيضًا الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل مؤيدي ترامب في 6 يناير 2021.
وأضافت تطورات أمس المروعة عنصرًا سياسيًا آخر متقلبًا إلى عام انتخابي جامح، ولا يمكن التنبؤ به شهد مؤخرًا قتال "بايدن" - وهو أكبر رئيس في التاريخ - لإنقاذ ترشيحه بعد أداء كارثي في المناقشة وإدانة "ترامب"، 78 عامًا، من قبل هيئة محلفين في نيويورك وتعهده بممارسة فترة ولاية ثانية "انتقامية" إذا أعيد انتخابه، وكان رد الفعل الأولي المناسب على الرعب هو الإغاثة لأن أحد المتنافسين على الرئاسة لا يزال على قيد الحياة، والحزن على مؤيد "ترامب"، الذي قُتل أثناء ممارسة حرياته الديمقراطية في التجمع.
ونظرًا لحالة الاستقطاب الشرسة للسياسة في الولايات المتحدة، فإن الصدمة الأولية لمحاولة الاغتيال ستؤدي حتمًا إلى عواقب سياسية خطيرة، وقد تكون هناك أيضًا عواقب لا يمكن التنبؤ بها لحملة انتخابية كان "ترامب" يتقدم فيها على "بايدن" - حتى قبل أن تنهار حملة الرئيس بسبب أدائه الكارثي في المناقشة، وستكون الأجواء المحيطة بالمؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي هذا الأسبوع أكثر كثافة.
ويشتكي العديد من السياسيين من كلا الحزبين بالفعل من حرارة الخطاب السياسي - بعد مؤشر آخر مخيف على ما يمكن أن ينتجه في دولة يمكن الوصول إلى الأسلحة فيها بسهولة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت صدمة أحداث أمس، التي كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، ستفعل أي شيء لتهدئة ثقافة سياسية سامة يشارك فيها "ترامب" بحماس.