"يوم مشمس تحوّل لكابوس".. هل تفتح محاولة اغتيال "ترامب" فصلاً مخيفاً في السياسة الأمريكية؟

وأثار استهداف "ترامب" خلال حملة رئاسية مقارنات باغتيال المرشح الديمقراطي روبرت كينيدي في عام 1968، وهو عام غارقة في الدماء شهد أيضًا مقتل زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن والعنف في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، الذي سيستضيف نفس الحدث هذا العام، لكن العنف السياسي لم يتوقف منذ ذلك الحين، في عام 2011، أصيبت النائبة غابرييل جيفوردز، وهي ديمقراطية من أريزونا، بتلف في الدماغ بعد أن أصيبت برصاصة في الرأس في حدث قُتل فيه ستة أشخاص. وفي عام 2017، فتح مسلح النار على ممارسة لعبة البيسبول في الكونغرس الجمهوري، مما أدى إلى إصابة ستيف سكاليس، الذي كان آنذاك رئيس الأغلبية في مجلس النواب، وثلاثة آخرين. لا يزال البلد يعالج أيضًا الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل مؤيدي ترامب في 6 يناير 2021.