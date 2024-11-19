عقب مصادقة "بوتين" على العقيدة النووية المحدثة.. الكرملين: استخدام السلاح النووي إجراء قسري شديد

في تعقيب على مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقيدة النووية المحدثة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا جاء في الوقت المناسب؛ لافتًا إلى أن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء قسري شديد.
وأضاف بيسكوف أن تحديث العقيدة النووية كان مطلوبًا لتتماشى الوثيقة مع الوضع السياسي الراهن؛ مشيرًا إلى أن روسيا تتخذ دائمًا موقفًا مسؤولًا وتبذل جهودًا للحد من التهديد النووي.
وأشار وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الجيش الروسي يراقب الوضع عن كثب، وسط الحديث عن خطط لاستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى في منطقة كورسك الروسية.
وأوضح أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2023، في سياق الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا الاتحادية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع اليوم الثلاثاء، مرسوم العقيدة النووية المحدثة، والمبدأُ الأساسي في هذه العقيدة هو سياسات روسيا في مجال الردع النووي.