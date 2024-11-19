عقب مصادقة "بوتين" على العقيدة النووية المحدثة.. الكرملين: استخدام السلاح النووي إجراء قسري شديد

في تعقيب على مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقيدة النووية المحدثة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا جاء في الوقت المناسب؛ لافتًا إلى أن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء قسري شديد.