منافسة صعبة في انتخابات "نيوهامبشير الأمريكية" قد ترجح كفة "ترامب" على "هايلي"

وحصل ترامب على دعم المشرعين من ولاية ساوث كارولاينا، بما في ذلك السناتور الجمهوري تيم سكوت الذي قام بحملة من أجل الترشح، وكذلك أيدت نانسي ميس، وهي نائبة أخرى عن ولاية كارولينا الجنوبية، أمس الاثنين ترامب، وقالت إن الوقت قد حان "للاتحاد وراء مرشحنا".