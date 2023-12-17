"الصحة العالمية": مستشفى الشفاء في غزة يشبه "حمام الدم" ولا يوجد به إمدادات

ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا في شمال غزة بعد أن دفعت القوات الإسرائيلية معظم السكان إلى الجنوب خلال الأيام الأولى من حملة القصف والحرب البرية التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.