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في أول خطاب بعد انتخابه أمينًا عامًا "قاسم" يصرح: مستعدون للصمود لأيام وأسابيع وأشهر

أكد قدرة "حزب الله" على مواصلة الحرب ضد "إسرائيل" ويعلن التزامه بنهج "نصرالله"