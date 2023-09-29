خليفة لـ"بريغوجين" بقرار من "بوتين".. هل عادت "فاغنر" لأوكرانيا؟ إجابة غامضة!

إلى ذلك، أفادت بأن تقارير عدة أشارت إلى تركز قدامى محاربي فاغنر حول باخموت، حيث ستكون خبرتهم مطلوبة على الأرجح بشكل خاص في هذا القطاع، كما أن الكثيرين منهم على دراية بخط المواجهة الحالي والأساليب القتالية الأوكرانية، بعد أن قاتلوا على نفس التضاريس في الشتاء الماضي.