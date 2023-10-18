غوتيريش يصف قصف المستشفى الأهلي في غزة بـ "المرعب"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع 500 قتيل على الأقل -بحسب وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس- بأنه “مرعب”، وفق منشور له على منصة “إكس”.
وجاء في منشور غوتيريش على “إكس” (تويتر سابقا) “قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وفي بيانٍ لاحقٍ نشره المتحدث باسمه، دان غوتيريش هجوماً استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم للاجئين في غزة وأوقع ستة قتلى.
وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى، في المقابل نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي نفت هذه “الاتهامات الباطلة”.
من ناحيتها دانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقصفها مستشفى المعمداني في غزة، الذي أدى إلى وفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون.
وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
ودانت مصر “بأشد العبارات” الغارة الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات”.
وأدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة، مؤكدًا أنه: “انتهاك واضح للقانون الدولي”.