غوتيريش يصف قصف المستشفى الأهلي في غزة بـ "المرعب"

من ناحيتها دانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقصفها مستشفى المعمداني في غزة، الذي أدى إلى وفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون.