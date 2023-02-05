عودة "تراس" و"جونسون" إلى الواجهة.. مشكلة جديدة تواجه الحكومة البريطانية

ويرى كتّاب الافتتاحيات البريطانيون أن هذه العودة تنمّ عن رغبة في التأثير على الجدل الدائر بين المحافظين، قبل أسابيع قليلة من الميزانية الجديدة وفي الوقت الذي يتراجع فيه ريشي سوناك في استطلاعات الرأي بعد 100 يوم على تسلمه السلطة.